«Con la famiglia Berlusconi ottimi rapporti da sempre»

il dibattito in forza italia

ROMA “Con la famiglia Berlusconi abbiamo ottimi rapporti da sempre: i fratelli Berlusconi sono fonte di ispirazione, di idee, c’è un confronto costante”. A dichiararlo è stato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a ‘Mattino 5’. “Mi dispiace che qualcuno strumentalizzi alcune dichiarazioni, usi la vicenda come se ci fosse una dicotomia”, ha aggiunto. “Mi dispiace per la sinistra, per chi vuole seminare zizzania. Noi siamo uniti, siamo parte del centrodestra, siamo alternativi alla sinistra. Berlusconi ha fondato il centrodestra e noi continueremo ad essere parte integrante del centrodestra, protagonisti del centrodestra, sperando di allargare nell’ambito del centrodestra lo schieramento centrista”. (Adnkronos)

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