Catanzaro, Brighenti: «Stiamo crescendo. Il mio rinnovo è cosa fatta, l’età non conta»

calcio serie b

CATANZARO «Sono molto contento e fiducioso perché vedo tutti i giorni in allenamento i miei compagni e come si è visto a Bari la squadra sta crescendo e sta trovando il giusto modo di stare in campo. Anche l’alchimia tra di noi sta migliorando, sono arrivati tanti ragazzi nuovi a fine mercato e un po’ di tempo di assestamento era inevitabile. Adesso arrivano tre partite e ci sarà spazio per tutti per dare una piccola sterzata alla stagione che è cominciata un attimo a rilento, ma secondo me abbiamo le carte in regola per far bene». Lo ha detto in conferenza stampa Nicolò Brighenti, uno dei veterani e leader del Catanzaro. «Per noi la vittoria da adesso in poi deve essere fondamentale – ha ammesso il difensore giallorosso – ma dobbiamo anche vivere questo pensiero in maniera positiva, le partite si possono vincere anche all’80’, non è necessario fare sempre partite all’arrembaggio. Dobbiamo essere lucidi ed equilibrati, siamo a inizio torneo, non siamo con l’acqua alla gola». Sul suo rinnovo di contratto ormai prossimo, il 35enne Brighenti ha detto che questo è uno dei suoi obiettivi. «Credo che l’età – ha affermato –alla fine conti relativamente, è sempre il campo a dire se un calciatore più giocare o no. Il rinnovo credo sia una pratica definita e sono contento, il mio obiettivo è proseguire qui la mia carriera e ringrazio la società per la fiducia. Per me è un motivo di orgoglio e di stimolo per fare meglio e continuare a vivere a Soverato». Brighenti ha sottolineato che il gruppo è compatto intorno alla figura di mister Caserta, messo in discussione nelle ultime settimane, «a volte nel calcio – ha detto – certe cose vengono amplificate quando i risultati non arrivano. Ci sono stati dei cambiamenti, ma questi problemi personali non li ho mai visti. Alla fine il bene comune è il Catanzaro». Sul Sudtirol, avversario domenica delle Aquile: «Ci aspetta una partita impegnativa, sulla falsa riga della scorsa stagione. Loro hanno un gruppo affiatato e consolidato che ci renderà la vita complicata, ma in B partite semplici non ce ne sono. La stiamo preparando, giochiamo in casa e faremo di tutto per vincere col sostegno della curva che come al solito non mancherà». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato