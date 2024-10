Contributi “una tantum” a Comuni e associazioni: nell’Assestamento spuntano le solite “mancette”

DALLA REGIONE

REGGIO CALABRIA I soldi a disposizione sono pochi, per le endemiche difficoltà e rigidità finanziarie nelle quali versa storicamente la Regione Calabria, come peraltro gran parte delle Regioni e degli enti territoriali, sono pochi ma comunque bastano, per trasformarsi nei soliti contributi “a pioggia” e di piccole o grandi “mance”, possibilmente destinati a amministrazione o associazioni “amiche” di questo o di quel consigliere. Non è stato forse un “assalto alla diligenza” di quelli che passeranno alla storia, ma certo anche l’assestamento del bilancio della Regione per i prossimi tre anni ha rappresentato per i consiglieri regionali, soprattutto di maggioranza, l’occasione per venire incontro alle esigenze e alle richieste di questo o quel sindaco “fedele” alla causa o di questa o quella associazione, soprattutto culturale, anch’essa “fedele” alla causa (in fondo all’articolo si può consultare l’elenco dei beneficiari allegato all’assestamento di bilancio). Ovviamente si parla di cifre non esorbitanti, elargite anche per interventi di una certa importanza per la comunità che le riceve (nel caso dei Comuni) ma nemmeno questa volta c’è stata l’eccezione alla regola da parte del Consiglio regionale.

Le previsioni dell’assestamento

Nell’articolato dell’assestamento dunque, accanto a previsioni dettate da esigenze di equilibrio finanziario e contabile come la circolarizzazione dei debiti-crediti Regione-Sorical, anche nei rapporti con lo Stato, troviamo così il contributo una tantum all’amministrazione provinciale di Catanzaro per 500mila euro da destinare a opere di manutenzione stradale (una necessità che però probabilmente condividono anche le altre province della Calabria), il contributo una tantum da 2 milioni al Consorzio di bonifica “erogato sulla base di un piano di razionalizzazione dei costi e di un progetto per il miglioramento delle performance di riscossione delle entrate”, 6mila euro per regolarizzare una vecchia quota al Formez non saldata, e poi un contributo una tantum da 930mila euro a Comuni e associazioni (sono una trentina) “al fine di migliorare la sicurezza, la mobilità e la qualità della vita della popolazione calabrese”, e contributi i per oltre 1,3 milioni a Comuni e associazioni (sono cinquantina) “al fine di incentivare la valorizzazione del territorio regionale, la promozione della cultura, dell’istruzione e dello sport”. Ora si avvicina l’annuale sessione di bilancio: si vedrà cosa “combinerà” anche questa volta la politica calabrese. (a. c.)

