Cgil, Occhiuto: «Buon lavoro a Trotta, andiamo avanti con il confronto»

la nota

CATANZARO «Buon lavoro e sincere congratulazioni a Gianfranco Trotta, eletto nuovo segretario generale Cgil Calabria. Ringrazio il segretario regionale uscente, Angelo Sposato, con il quale in questi anni, nonostante la naturale divergenza di opinioni e una dialettica sempre franca, abbiamo lavorato con spirito di collaborazione per affrontare le tante emergenze dei nostri territori. La mia Giunta ritiene imprescindibile il confronto con tutte le organizzazioni sindacali. Le critiche, i suggerimenti costruttivi, la concertazione, sono una ricchezza positiva per chi ha l’onore e l’onere di governare. Da Trotta non mi aspetto alcuno sconto, ma mi auguro che pur nella differenza dei ruoli e delle posizioni si possa continuare a lavorare insieme per far crescere la Calabria». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

