Rosarno, denunciato per esercizio abusivo di professione, abbandono di rifiuti speciali e abuso edilizio

i controlli

ROSARNO Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Amministrativa del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, unitamente a personale della Polizia Metropolitana di Reggio Calabria e della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, hanno dato corso all’ennesimo servizio finalizzato al contrasto dei reati, con particolare attenzione alle violazioni in materia ambientale e sicurezza sul lavoro.

Gli operanti si sono concentrati nel comprensorio di Rosarno dove, all’esito di un accurato controllo eseguito presso un’autocarrozzeria, tramite l’Ufficio SUAP comunale è stato constatato che l’attività veniva svolta in assenza di qualunque titolo autorizzativo.

All’interno dell’autocarrozzeria, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro penale anche rifiuti speciali, bombolette contenenti vernici, smalti, sostanze infiammabili e tossiche, mentre le autovetture da riparare sono state riconsegnate ai legittimi proprietari. Da ulteriori e accurati controlli è anche emerso che il fabbricato di circa 300 mq sito al primo piano dell’immobile, secondo fuori terra, risultava essere abusivo. Per quanto riscontrato, oltre alla contestazione di diversi illeciti amministrativi, il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di esercizio abusivo di professione, abbandono di rifiuti speciali e abuso edilizio.