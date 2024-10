Nascondeva un chilo di cocaina, arrestato 53enne sottoposto alla sorveglianza speciale emessa dal tribunale di Reggio Calabria

i controlli

REGGIO CALABRIA Un bolzanino 53enne, W.C.A. le sue iniziali, è stato arrestato da agenti della sezione narcotici della questura per il possesso di un chilo di cocaina. I poliziotti sono intervenuti a seguito di alcune segnalazioni su un andirivieni sospetto in un condominio di via Nicolodi, a Oltrisarco. Durante l’appostamento hanno notato la persona sottoposta ad accertamenti mentre entrava in uno sgabuzzino, utilizzato dall’impresa che si occupa delle pulizie nel condominio, uscendone poco dopo con un pacchetto che ha nascosto nelle mutande prima di avvicinarsi alla rampa delle scale. Gli agenti della narcotici lo hanno, quindi, fermato ed hanno proceduto ad una perquisizione personale e domiciliare. Il pacchetto che l’uomo aveva nascosto è risultato contenere 1.003 grammi di cocaina, mentre in casa è stato trovato un altro involucro contenente circa 3 grammi di anfetamine, oltre ad un bilancino di precisione. Dopo esser stato portato in questura per l’identificazione, l’uomo, attualmente sottoposto alla sorveglianza speciale emessa dal tribunale di Reggio Calabria, è stato associato alla casa circondariale di Bolzano. Sono in corso indagini per individuare i canali di approvvigionamento della cocaina dai quali W. C. A. era solito rifornirsi e la rete di acquirenti abituali.