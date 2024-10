Sopralluogo di Occhiuto alla metropolitana di Catanzaro: «La finiremo tra qualche settimana» – VIDEO

il “nodo” infrastrutture

CATANZARO La metropolitana di Catanzaro sarà conclusa «tra qualche settimana». A dirlo è il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in una storia su Instagram che riproduce un suo sopralluogo sul cantiere dell’infrastruttura programmata per il capoluogo calabrese. «Un’opera – spiega Occhiuto – concepita 12 anni fa e che però era di fatto bloccata. E’ un’opera che invece metteremo in esercizio, un’opera che serve a ricucire la città di Catanzaro. Finora era una città divisa in tre isole, Catanzaro Centro, Germaneto, Catanzaro Lido. Quest’opera consentirà di andare dal centro di Catanzaro al Policlinico universitario in 12 minuti, da Catanzaro Lido al centro della città in 15 minuti, quindi un’opera straordinaria. Rischiavamo di perdere le risorse, l’azienda voleva mollare tutto, nessuno ci credeva, nemmeno i catanzaresi. Ci abbiamo creduto e – prosegue il presidente della Regione – quest’opera la concluderemo tra qualche settimana. Occhiuto ricorda che nel cantiere lavorano 250 persone che ringrazio, ringrazio tutti quelli che stanno lavorando perché stanno facendo un lavoro straordinario per dimostrare che anche in Calabria le grandi opere si possono fare». (c. a.)

