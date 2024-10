Trovato in possesso di 4 dosi di cocaina, 63enne denunciato nel Crotonese

il fatto

CROTONE I carabinieri della compagnia di Cirò Marina hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone un uomo di 63 anni per detenzione di sostanze stupefacenti. Sottoposto a un controllo su strada, è stato trovato in possesso di quattro dosi di cocaina: le operazioni di perquisizione, di conseguenza, sono state estese alla sua abitazione, dove i militari hanno rinvenuto una busta termosaldata contenente circa 60 grammi di marijuana. Il materiale illecito è stato sottoposto a sequestro.

La droga sequestrata

