Danneggiate le panchine del Parco dei Nonni a Cosenza. Crocco: «Il senso della sconfitta»

la denuncia

COSENZA «Il senso della sconfitta per tutto quello che cerchiamo di fare per questa città». Con queste parole postate sul suo profilo facebook insieme ad alcune immagini (come quella di copertina e quelle in basso) il presidente della “Terra di Piero” Sergio Crocco denuncia l’ennesimo sfregio da parte di ignoti verso le opere dell’associazione cosentina di volontariato dal 2011 impegnata nel sociale con opere di solidarietà.





Le targhe, dedicate a personaggi illustri della città di Cosenza, apposte sulle panchine ergonomiche del Parco dei Nonni di via Roma (all’interno del Parco Emilio Morrone), da poco inaugurato, sono state infatti danneggiate. Non è la prima volta che le opere realizzate dall’associazione vengono prese di mira. (f.v.)