A Lamezia il convegno “Transizione 5.0 Investimenti e innovazione nell’industria metalmeccanica”

l’evento

LAMEZIA TERME Promosso da Innova Finance Bologna in collaborazione con Lameziaeuropa e Annibale Tripodi, presso il Centro Servizi Lameziaeuropa sito nell’area industriale di Lamezia Terme, si è svolto il convegno a livello regionale, rivolto in particolare alle aziende calabresi operanti nel settore metalmeccanico, sul tema “Transizione 5.0 Investimenti e innovazione nell’industria metalmeccanica”. Tullio Rispoli dirigente Lameziaeuropa spa ha portato ai relatori ed ai partecipanti ai lavori, imprenditori, responsabili tecnici e consulenti d’impresa provenienti da tutta la Calabria, i saluti istituzionali del Presidente della Lameziaeuropa Leopoldo Chieffallo e del Sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro ed ha ringraziato i responsabili di Innova Finance Bologna per aver scelto da oltre un anno di insediare all’interno del Centro Servizi la sede operativa per il Sud della società che opera a livello nazionale nell’ambito della consulenza strategica per le imprese sulla tematica delle agevolazioni pubbliche in ambiti importanti per la competitività sui mercati quali la transizione energetica e digitale, ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica.

Ai lavori, introdotti da Annibale Tripodi e coordinati da Piero Astorino responsabile della sede calabrese, in qualità di relatori sono intervenuti per Innova Finance Francesco Lombardi direttore tecnico e Piergiorgio Zuffi direttore commerciale che hanno approfondito, in maniera interattiva con i partecipanti anche attraverso la presentazione di case history aziendali e di esperienze positive già realizzate a livello nazionale, tutte le opportunità che il programma europeo e del governo “Transizione 5.0” e la finanza agevolata mettono a disposizione delle aziende calabresi del settore metalmeccanico per investire in innovazione, ammortizzare e massimizzare la resa degli investimenti produttivi e per avere un reale vantaggio competitivo sul mercato.

Da parte di Innova Finance e di tutti i partecipanti è stata apprezzata la location del Centro Servizi Lameziaeuropa particolarmente attrezzata e funzionale per ospitare eventi ed iniziative a carattere regionale legate al mondo delle imprese, struttura che nel corso del mese di ottobre ha ospitato numerose iniziativi tra cui un corso di formazione sul controllo numerico delle macchine per oltre 20 giovani provenienti da diverse regioni del Sud promosso dalla Fondazione Augurusa, le selezioni e valutazioni istruttorie dei progetti presentati a livello regionale nell’ambito della iniziativa Yes I Start Up Calabria promossa dall’Istituto Nazionale Microcredito ed importanti iniziative di formazione promosse da Fincalabra, da luglio 2024 operativa con una propria struttura all’interno del Centro Servizi per le Imprese.

