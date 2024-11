Il fascino misterioso dell’Abbazia di Corazzo nel film “Il Monaco che vinse l’Apocalisse”

settima arte

Dal 5 dicembre 2024 arriva al cinema “Il Monaco che vinse l’Apocalisse”. «Il nostro destino risiede tra due mondi paralleli, quello umano e quello trascendentale – un monaco vissuto nel XII secolo scoprì il segreto per modificarlo»: così la presentazione del film. L’Abbazia di Santa Maria di Corazzo, attualmente in rovina, è posta a circa 730 metri s.l.m., nel comune di Carlopoli, in provincia di Catanzaro: fondata dai Benedettini nell’XI secolo, venne danneggiata dal terremoto del 1783. E’ tra i luoghi visibili nella pellicola che uscirà in sala giovedì 5 dicembre: il film – prodotto e distribuito da Delta Star Pictures con la regia di Jordan River – vanta nel cast l’attore americano Nikolay Moss, l’australiano-britannico Bill Hutchens e per il cast italiano Francesco Turbanti, Elisabetta Pellini, G-Max, Giancarlo Martini e Yoon C. Joyce.

La sceneggiatura è di Michela Albanese, direttore della fotografia Gianni Mammolotti (A.I.C.), montaggio di Alessio Focardi (A.M.C.) e Jordan River, scenografia di Davide De Stefano, costumi di Daniele Gelsi (A.S.C.), makeup & special effects designer di Vittorio Sodano (membro dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences), parrucco di Salvo Di Bella e Massimiliano Bruno, vfx supervisor Nicola Sganga, suono Gianfranco Tortora (A.I.T.S.). Le musiche originali del film sono state composte dal pluripremiato Michele Josia.

La trama

Imperano le Crociate. Il saio di Joachim è ormai diventato come una seconda pelle. Avvolto dall’oscurità del mondo, la sua vita s’intreccia con esperienze oniriche e visioni mistiche. Un fiume d’olio è dinnanzi ai suoi occhi. L’asceta ha la rivelazione divina, nonché profezie e visioni che solo il suo cuore riesce a disvelare. La sua ultima impresa è la più difficile dell’uomo: vincere l’apocalisse. Un viaggio sulla speranza, sulla vita oltre la vita, sui valori dell’esistenza – sulla ricerca del divino presente in ogni essere vivente – sulla forza dell’amore.

Premi e nomination

Best Script Awards (London) 2024: Winner Best Historical Screenplay

Global Music Awards (USA) 2024: Winner Gold Medal Original Score

Accolade Global Film Competition (USA) 2024: Winner Award of Excellence Original Score

Your Way International Film Festival (Malta) 2024: Winner Best Original Score

Tracks Music Awards (USA) 2024: Winner Best Original Score

Septimius Awards (Amsterdam) 2024: Nomination per Best Costume Design, Best Soundtrack, Best Makeup & Hairstyling, Best European Actor