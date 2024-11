Medici cubani, Forza Italia lavora a un emendamento per la proroga fino al 2027

l’iniziativa

ROMA La possibilità di utilizzare fino al 2027 medici stranieri come avviene in Calabria con i medici cubani: la prevede un emendamento al Decreto Flussi in discussione alla Camera, emendamento presentato dai parlamentari di Forza Francesco Cannizzaro, coordinatore regionale azzurro, e Paolo Emilio Russo. La norma prevederebbe una proroga di altri due anni della deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero: con l’emendamento la proroga verrebbe sposata da dicembre 2025 a dicembre 2027. Secondo quanto riferisce “La Stampa” l’emendamento è ispirato dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale di Forza Italia: giusto ieri il governatore calabrese, a “Mattino 5”, ha rivendicato la bontà della scelta di ricorrere ai medici cubani – «per evitare di chiudere alcuni ospedali in Calabria» – ricordando di essere stato «un precursore» di questa linea ora seguita anche da altre Regioni. (c. a.)

