Villa Sant’Anna, sospesa l’efficacia del provvedimento di decadenza dell’accreditamento

la decisione

CATANZARO «E’ stata accolta dal Consiglio di Stato con decreto del 2 novembre 2024 la richiesta di provvedimento monocratico cautelare formulata, su incarico del curatore fallimentare di Villa Sant’Anna, avvocato Francesco Manduca, dall’avvocato Francesco Pitaro e dal professor avvocato Bernardo Giorgio Mattarella». Lo riferisce in una nota l’avvocato Francesco Pitaro. «Nell’appello al consiglio di Stato – prosegue la nota – – è stata dedotta la illegittimità del provvedimento con cui il commissario ad acta per la sanità ha disposto la decadenza dell’accreditamento del Sant’Anna sotto innumerevoli profili, ed è stata chiesta la sospensione inaudita altera parte del detto provvedimento sussistendo un caso di estrema urgenza e un pericolo grave e irreparabile. Ed invero, a causa della decadenza, si è dovuto attivare il percorso che porterà al licenziamento dei circa 100 dipendenti. Il Consiglio di Stato in accoglimento delle richieste svolte dall’avvocato Francesco Pitaro e dal professor avvocato Bernardo Giorgio Mattarella ha sospeso l’efficacia del provvedimento di decadenza dell’accreditamento e fissato l’udienza al 21 novembre 2024».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato