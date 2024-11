Serie B, fermato in casa il Catanzaro: pareggio a reti bianche contro il Frosinone

il risultato

CATANZARO Finisce con un pareggio senza reti lo scontro al Ceravolo tra Catanzaro e Frosinone. La squadra di casa si presenta con alcune defezioni a centrocampo e la novità principale è la presenza, tra i titolari, di Pagano al posto di Coulibaly. Per i ciociari le speranze gol sono affidate alla coppia Kvernadze-Canotto. Sono gli ospiti a collezionare le occasioni migliori nel primo tempo: l’assist perfetto di Canotto trova il colpo di testa di Vural che finisce fuori da posizione favorevole. Poco dopo la metà della prima frazione, un contropiede fulmineo del Frosinone trova Canotto, bloccato da una parata provvidenziale di Pigliacelli in tuffo d’anticipo. Anche il Catanzaro trova un’opportunità preziosa con Iemmello che ruba palla a Marchizza e trova la deviazione di piede di Cerofolini. Il secondo tempo inizia con l’ingresso in campo di Brignola al posto di Cassandro tra i giallorossi. Che hanno un’altra occasione da gol con Compagnon che calcia dai 16 metri e il suo sinistro finisce fuori di poco. Pittarello, subentrato per l’infortunato La Mantia, si fa notare subito per una conclusione murata dal portiere avversario. I cambi di entrambe le compagini non sortiscono particolari effetti e così il match, dopo una punizione nel finale di Iemmello finita alta di poco, termina sullo zero a zero. Il Frosinone resta ultimo in classifica, il Catanzaro si porta avanti con il sesto risultato utile consecutivo.

Il tabellino

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli 7; Brighenti 6, Scognamillo 6.5, Bonini 6.5; Cassandro 5.5 (1′ st Brignola 6), Koutsoupias 6, Pontisso 5.5 (41′ st Biasci), Pagano 5.5 (22′ st Petriccione 6), Compagnon 6.5 (22′ st D’Alessandro 6); Iemmello 6, La Mantia 5.5 (13′ st Pittarello 6). In panchina: Dini, Turicchia, Antonini, Ceresoli, Seck, Buso, Coulibaly. Allenatore: Caserta 6.

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini 7; Monterisi 6.5, Biraschi 6.5, Bracaglia 6; Oyono A 6, Barcella 6.5, Cichella 6 (25′ st Darboe 5.5), Vural 6 (25′ st Garritano 6), Marchizza 5.5; Kvernadze 6.5 (42′ st Ambrosino), Canotto 6.5 (15′ st Sene 5.5). In panchina: Sorrentino, Ghedjemis, Begic, Gelli, Bettella, Oyono J., Szyminsky, Lusuardi. Allenatore: Greco 6. ARBITRO: Sozza di Seregno 6.

NOTE: nubi sparse, terreno in erba naturale. Spettatori: 8.893. Ammoniti: Iemmello, Kvernadze, Brighenti, Darboe. Angoli: 5-1. Recupero: 1′; 5′.

