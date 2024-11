Super Vibonese, 2-0 al Ragusa e primo posto solitario. Solo un pari per la Reggina

serie d

La Vibonese è la nuova capolista solitaria del girone I della serie D. La vittoria casalinga per due reti a zero contro il Ragusa spinge la squadra di mister Facciolo al primo posto in classifica dopo un percorso, nell’ultimo mese e mezzo, quasi perfetto. Di Alagna al 33′ del primo tempo e Germinio di testa al 76′ le reti che regalano tre punti d’oro ai rossoblù. Rallenta ancora la Reggina di Pergolizzi fermata in trasferta sul pari (a reti bianche) dall’Akragas. Gli amaranto, terzi in classifica a tre lunghezze dalla vetta, raggiungono a quota 20 punti la Scafatese. Seconda vittoria consecutiva per il Sambiase che superando in casa l’Igea Virtus con un netto 3-0, in virtù delle reti messa a segno da Umbaca (doppietta) e Ferraro, compie un nuovo balzo in graduatoria raggiungendo il quinto posto, a quattro punti dalla Reggina. Cade ancora il Locri, alla seconda sconfitta dell’era Cozza, che si fa battere di misura in casa dalla Sancataldese. A decidere il match Montaperto in chiusura di primo tempo. (f.v.)

