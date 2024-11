Incendio nei cantieri dell’ospedale della Sibaritide, la Cgil: «I lavori non subiranno ritardi»

Sanità

Questa mattina il segretario generale della Fillea Cgil Calabria, Simone Celebre, insieme al neo segretario generale della Cgil Calabria, Gianfranco Trotta, hanno effettuato una visita al cantiere dell’ospedale della Sibaritide. Una visita con lo scopo di valutare i danni causati dall’incendio che ha colpito l’area nei giorni scorsi. «È stato un momento importante per comprendere l’entità dei danni e le potenziali conseguenze sui tempi di realizzazione di questa infrastruttura fondamentale per la comunità», hanno dichiarato i rappresentanti della Cgil in una nota congiunta. «Durante la visita, l’ingegnere Petrone – hanno sottolineato Simone Celebre, e Gianfranco Trotta – ci ha rassicurato confermando che i lavori non subiranno ritardi significativi e che il ripristino dell’area avverrà nei prossimi giorni. Questo è un segnale positivo per tutti noi – hanno sostenuto Celebre e Trotta – in quanto la comunità attende con ansia l’avanzamento del progetto e la realizzazione di questa importante infrastruttura».

La visita non si è limitata solo all’aspetto dei lavori. È stata anche un’importante opportunità per affrontare questioni cruciali legate ai diritti dei lavoratori, alle condizioni di lavoro e alle sfide specifiche attese nel contesto regionale. «Questa giornata ha rinforzato il legame tra il sindacato e le proprie basi – hanno sottolineato il segretario generale della Fillea Calabria e il segretario generale della Cgil Calabria – promuovendo un confronto diretto e l’implementazione di iniziative a sostegno della dignità e della sicurezza sul lavoro. La Cgil Calabria e la Fillea Cgil Calabria ribadiscono – hanno concluso Simone Celebre e Gianfranco Trotta – il proprio impegno nel monitorare lo sviluppo del cantiere e nel garantire che i diritti dei lavoratori siano sempre al primo posto».

