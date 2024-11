Stadio San Vito Marulla, 7 milioni per la riqualificazione. L’ipotesi avvicinamento delle curve

palazzo dei bruzi

COSENZA La Commissione consiliare lavori pubblici, presieduta da Concetta De Paola, ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) dell’intervento di riqualificazione dello Stadio San Vito-Marulla e delle relative aree di pertinenza, finanziato per un importo pari a 7 milioni e duecentomila euro ed inserito nella Programmazione del F.S.C. (Fondo Sociale Comunitario) 2021-2027. Dopo aver incassato il via libera dalla Commissione Lavori pubblici, il D.I.P. sarà portato all’attenzione del Consiglio Comunale nella seduta convocata per mercoledì 6 novembre. Si tratta di un adempimento dovuto per la verifica di tutte le condizioni previste dall’Unione Europea per accedere al finanziamento. Alla seduta della commissione hanno partecipato l’Assessore ai lavori pubblici Damiano Covelli e il dirigente del settore, Ing. Salvatore Modesto. L’assessore Covelli si è soffermato sull’importante risultato ottenuto dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Franz Caruso “che fin dal suo insediamento – ha sottolineato Covelli – accogliendo le indicazioni e le sollecitazioni da parte della tifoseria rossoblù, si è molto adoperata per assicurare allo stadio funzionalità e sicurezza, ristrutturando e poi rendendo fruibile la tribuna B coperta (Tribuna Rao) e aderendo a tutte le prescrizioni provenienti dal GOS (Gruppo Operativo Sicurezza), in materia, appunto, di sicurezza. Con questo nuovo intervento e con queste nuove risorse, ha aggiunto Covelli, si consentirà allo stadio San Vito di essere ancora più moderno, funzionale e sicuro. Un risultato importante per la città, i suoi tifosi e tutta la provincia”.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla Presidente della Commissione Lavori Pubblici Concetta De Paola che ha ringraziato l’Assessore Covelli e il dirigente Modesto e gli uffici, per il lavoro che è stato portato avanti. “E’ sicuramente un finanziamento importante che ci consentirà – ha detto De Paola – di mettere finalmente mano allo stadio che è un bene della città e, come tale, deve essere ammodernato e reso ancora più fruibile. L’auspicio è che gli enti preposti possano bruciare le tappe, così come ha fatto il Comune, affinché si possano portare a termine gli interventi e le opere, ordinarie e straordinarie di cui lo Stadio ha bisogno”. L’ing. Salvatore Modesto ha ricordato che “si sta facendo tutto il possibile per ricevere il finanziamento e predisporre la progettazione per adeguare lo stadio agli standard moderni europei. Nel D.I.P., in via prioritaria, si valuterà la sostenibilità finanziaria dell’avvicinamento delle curve, affinché lo stadio non solo sia al passo coi tempi, ma perché diventi un luogo di socialità da vivere un’intera giornata e non solo nei 90 minuti della partita”.