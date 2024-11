Lamezia, omicidio Torcasio-Matarasso: assolto Antonio Davoli

la sentenza

LAMEZIA TERME Assolto Antonio Davoli per il duplice omicidio di Giovanni Torcasio e Cristian Materasso, avvenuto a Lamezia Terme nel 2000. Lo ha stabilito dopo l’udienza odierna la Corte d’Assise di Catanzaro, rigettando la richiesta avanzata dalla Procura per la pena dell’ergastolo. L’imputato è difeso dagli avvocati Salvatore Staiano, Renzo Andricciola e Livio Muscatiello. Davoli era accusato di aver partecipato materialmente all’attentato insieme a Pietro Iannazzo, quest’ultimo condannato a 30 anni di carcere nel rito abbreviato con la sentenza dello scorso gennaio. Sempre nel rito alternativo è stato condannato all’ergastolo anche Domenico Cannizzaro, ritenuto mandante dell’omicidio sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gennaro Pulice. Oggi a chiudere l’udienza è stato l’avvocato Salvatore Staiano, che nel suo intervento difensivo ha rilevato le contraddizioni e le lacune emerse nel corso del processo, in particolare le discrasie delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Pulice Gennaro e Torcasio Angelo. La Corte di Assise di Catanzaro dopo essersi riunita in camera di consiglio ha pronunciato sentenza di assoluzione per Davoli Antonio. (redazione@corrierecal.it)

