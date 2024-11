Eccellenze mediche e «massimo impegno», il Sant’Anna riparte dal Gruppo Citrigno. «Contiamo di aprire in tempi brevi»

il new deal

CATANZARO Quasi quattro milioni di euro, spalmati in tre anni, per far risorgere il Sant’Anna Hospital di Catanzaro. Il Gruppo Citrigno ha investito per ridare nuova luce ad una struttura presa ad un passo dal baratro. La nuova proprietà dopo essersi aggiudicata la terza asta svoltasi nel palazzo di giustizia catanzarese (le precedenti erano andate deserte) è pronta a ripartire dopo tre anni che la struttura di eccellenza ha vissuto tra ricorsi, sentenze e scontri consumati tra il management aziendale e l’Asp di Catanzaro. Alfredo Citrigno, rappresentante dell’omonimo Gruppo proprietario di altre strutture in Calabria, anticipa al Corriere della Calabria i dettagli del new deal.

«E’ un impegno economico importante, ma è altrettanto importante anche dal punto di vista sociale, perché il Sant’Anna è una realtà che non poteva scomparire. Il nostro Gruppo ha partecipato al bando con grande entusiasmo, su input del professore Mauro Cassese e della sua equipe. E’ nata una grande sintonia e il progetto di rilancio dell’Istituto Sant’Anna passerà anche dalle sue mani».

Alfredo Citrigno

Eccellenze e professionisti

La ricostruzione di un percorso interrotto e tortuoso riprenderà inevitabilmente dall’impegno e dall’impiego di donne e uomini, professionisti ed eccellenze in campo sanitario pronti a cogliere l’opportunità offerta dal Gruppo Citrigno. «Lavoriamo costantemente per creare un un’equipe di professionisti di alto livello, in questa fase mi riservo di non fare nomi, però posso dirle che mi riferisco ad eccellenze di fama internazionale», dice Citrigno. L’obiettivo ora è riaprire in tempi brevi. «Speriamo di poterlo fare al più presto per contribuire fattivamente a frenare la migrazione sanitaria». I prossimi step sono decisivi. «Abbiamo avviato le interlocuzioni con la curatela fallimentare per definire tutti gli aspetti necessari a pianificare le attività successive. Vogliamo assicurarci che tutto venga fatto con la massima attenzione. Il prossimo passo sarà sicuramente un sopralluogo all’interno dei locali che consentirà di verificare le condizioni dell’immobile e delle strumentazioni presenti, poi il quadro sarà preciso e dettagliato per programmare le azioni più urgenti e necessarie a rendere la struttura pienamente operativa». L’ultimo step prevede «il disco verde da parte della struttura commissariale».

Si riparte dai lavoratori

In questi anni difficili, i dipendenti del Sant’Anna non hanno mai smesso di credere e chiedere di poter tornare a lavorare in corsia. «Sono parte integrante del nostro progetto e rappresentano il cuore della strutture. Ognuno di loro, dagli oss agli infermieri, è importante». Non solo i medici, è necessario un lavoro di equipe. «Dobbiamo riproporre gli standard qualitativi che la storia del Sant’Anna racconta. Puntiamo ad un rilancio in tempi stretti, compatibilmente con le esigenze tecniche e burocratiche del caso. Sappiamo che il territorio ha bisogno di questa struttura e faremo il possibile per renderla di nuovo disponibile in tempi rapidi. L’impegno del Gruppo Citrigno è massimo e totalmente rivolto al Sant’Anna». (redazione@corrierecal.it)

