Nascondevano un chilo di marijuana e soldi in uno stabilimento balneare, 3 arresti nel Reggino

il fatto

REGGIO CALABRIA I carabinieri della compagnia di Villa San Giovanni hanno arrestato all’interno di uno stabilimento balneare a Bagnara Calabra tre uomini in flagranza di reato, sequestrando un chilo di marijuana e 37 mila euro in banconote di vario taglio. I carabinieri, insospettiti dalla presenza dei tre all’interno dello stabilimento chiuso, hanno deciso di intervenire. Dopo un accurato controllo, i militari hanno scoperto l’ingente quantità di sostanza stupefacente e la consistente somma di denaro, ritenuta provento delle attività illecite, fermando i tre indagati. Il Tribunale di Reggio Calabria ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere per tutti e tre gli arrestati.

