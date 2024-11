Casabona, si dimettono tutti: sciolto il Consiglio comunale

la decisione

Il prefetto di Crotone, Franca Ferraro, ha emesso un decreto col quale ha sciolto il Consiglio comunale di Casabona, nominando per la gestione dell’ente il viceprefetto aggiunto Manuela Currà. Lo scioglimento fa seguito alle dimissioni di tutti i consiglieri comunali. Il viceprefetto Currà era già stato nominato commissario martedì scorso ma solo per gestire i poteri del Sindaco e della Giunta al fine di assicurare il funzionamento dell’ente dopo la sospensione del primo cittadino, Francesco Seminario, a seguito del suo arresto nell’ambito dell’operazione “Nemesis”, coordinata dalla Dda di Catanzaro e che ha fatto luce sulle presunte ingerenze della cosca Tallarico della ‘ndrangheta sulla gestione del Comune. Il commissariamento si è reso necessario anche per le dimissioni irrevocabili del vicesindaco Leonardo Melfi, indagato in stato di libertà nella stessa operazione “Nemesis”.