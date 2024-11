Casabona, Manuela Currà nominata commissario prefettizio

il decreto

CROTONE Nella giornata odierna il prefetto di Crotone, Franca Ferraro, ha provveduto, con proprio decreto, a nominare la dottoressa Manuela Currà, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura del capoluogo pitagorico, quale commissario prefettizio del Comune di Casabona con i poteri del sindaco e della Giunta comunale, per assicurare il regolare funzionamento dell’Ente locale. La nomina del commissario prefettizio si è resa necessaria per intervenute dimissioni irrevocabili del vicesindaco che era subentrato al sindaco di Casabona, incorso in una causa di sospensione dalle funzioni ex art. 11, comma 2 dlgs 235/2012 dopo l’inchiesta scattata un mese fa.