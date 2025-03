Dall’Ue ok al “ReArm” per la difesa. Incontro Usa-Ucraina a Riad

IL CONSIGLIO STRAORDINARIO

I leader dei 27 Stati membri Ue hanno adottato le conclusioni sulla difesa europea al vertice straordinario di Bruxelles. “Questo è un momento spartiacque per l’Europa e l’Ucraina come parte della nostra famiglia europea”. Ursula von der Leyen lo aveva ribadito all’inizio della giornata, accanto al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a Bruxelles per partecipare al Consiglio straordinario Ue. I 27 capi di stato e di governo dell’Unione Europea al vertice straordinario sulla difesa si trovano, dunque, d’accordo e danno luce verde al piano ‘ReArm’ proposto dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Certo, ora servono i testi legislativi, dunque i dettagli. Arriveranno presto.

Le conclusioni sull’Ucraina sono state adottate invece da 26 Stati membri: resta pertanto il no del premier ungherese, Viktor Orban, che non ha permesso l’unanimità.

Intanto le autorità statunitensi hanno confermato che sono in corso le discussioni per organizzare un incontro con una delegazione Ucraina in Arabia Saudita. Lo ha detto ai giornalisti l’inviato speciale per il Medio Oriente, Steve Witkoff, aggiungendo che la lettera inviata a Donald Trump dall’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, ha rappresentato un primo passo importante. “Ora stiamo discutendo per organizzare un incontro con gli ucraini a Riad, o forse a Gedda: in ogni caso sarà in Arabia Saudita, e l’idea è quella di preparare un quadro preliminare per un cessate il fuoco e per un accordo di pace”,