Vazzano, nonostante le intimidazioni il sindaco Massa continua a lavorare per il territorio

l’impegno

VAZZANO “Nonostante gli ultimi spiacevoli episodi, che hanno turbato la serenità mia e della mia famiglia, non mi piego ai condizionamenti e continuo a lavorare per il territorio”. E’ quanto afferma il sindaco di Vazzano, Vincenzo Massa (nella foto), che a riguardo annuncia l’avvio, previsto per lunedì, dei lavori sulla sp 53 Vazzano-Vallelonga, chiusa da marzo in conseguenza ai danni cagionati dal maltempo. Il primo cittadino rivolge un sentito ringraziamento ai dirigenti Anas: “Hanno mantenuto gli impegni assunti in occasione dell’inaugurazione della Trasversale delle Serre; non avevo dubbi”. L’inizio dei lavori sull’importante via di comunicazione fanno tirare un sospiro di sollievo non solo a Vazzano, ma a tutto il territorio delle Serre e delle Preserre, per i quali la sp53 rappresenta una strada strategica.