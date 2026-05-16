Terrore a Modena: falcia in auto 10 pedoni e accoltella un uomo

caos in centro città

MODENA Dopo aver investito con l’auto una decina di pedoni in strada, sarebbe sceso e avrebbe accoltellato un passante che ha tentato di fermarlo.

È questa una prima ricostruzione di quanto accaduto in centro a Modena, via Emilia. Secondo alcune fonti sul posto l’uomo sarebbe stato poi bloccato dalle forze dell’ordine. Ci sono almeno due feriti molto gravi.

La zona è stata transennata con nastro bianco e rosso. Diverse ambulanze e soccorsi vengono prestati ai feriti in strada. La vettura che ha travolto le persone a quanto si apprende è una Citroen C3. Sul posto carabinieri, guardia di finanza e polizia, per gestire la situazione.

«Fortunatamente non ci sono persone decedute ma 7 persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo gravissimo». Lo ha detto alla Gazzetta di Modena il sindaco di Modena Massimo Mezzetti. «A una donna dovranno probabilmente amputare entrambe le gambe: è la persona che è stata schiacciata contro la vetrina del negozio. Non ho particolari sull’identità dell’uomo che era alla guida dell’auto, anche se alcuni testimoni mi hanno riferito che si tratterebbe di una persona di origine nordafricane: non si sa se abbia agito sotto l’effetto di sostanze o se abbia compiuto questo gesto deliberatamente. Al momento è in Questura sotto interrogatorio».

Testimoni: «L’auto andava a 100 all’ora, abbiamo visto le persone volare»

«Abbiamo visto l’auto arrivare, puntava il marciapiede. Ha fatto un’accelerazione improvvisa. Andava almeno a cento all’ora, abbiamo visto le persone volare». E’ il racconto di alcuni testimoni.

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