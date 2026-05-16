“Nova” arriva a Rende: domenica 17 maggio idee per il programma di governo

politica dal basso

COSENZA Dopo l’incontro operativo dello scorso 18 aprile a Roma, i cento team di lavoro sono alle prese con l’organizzazione degli OST, gli Open Space Tecnology, previsti nei prossimi giorni.

In provincia di Cosenza l’evento si terrà domenica 17 maggio all’hotel President di Rende a partire dalle 10 per concludersi alle 17.

Come ormai noto il processo aperto che sta coinvolgendo cittadini, territori e società civile tramite l’ascolto reale e la partecipazione concreta parte da un’unica semplice domanda: “Cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi cinque anni per migliorare concretamente la vita delle italiane e degli italiani?”.

Sulla base di questo interrogativo i partecipanti all’Ost si confronteranno su temi proposti direttamente nel giorno dell’assemblea attraverso un metodo dinamico, senza gerarchie o intermediazioni ma tramite un confronto aperto a tutti con l’ambizione di coinvolgere anche personalità del mondo sociale, lavorativo, delle associazioni, delle professioni che possano partecipare e contribuire con proposte concrete.

La partecipazione resta aperta fino al giorno prima dell’evento a chiunque voglia portare un contributo per la realizzazione del programma della coalizione progressista attraverso un metodo innovativo che possa avvicinare la gente alla politica e combattere l’astensionismo e la sfiducia.

Nella foto la tappa di Nova a Vibo Valentia