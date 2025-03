LA SORPRESA

“Ringrazio di tutto cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza. Vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca, grazie”. Così Papa Francesco, in un messaggio audio trasmesso in Piazza San Pietro in occasione della recita del rosario, l’appuntamento quotidiano in cui si prega per la salute del Pontefice. Francesco è ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio scorso, e la sua voce nel messaggio, registrato in spagnolo, è molto flebile.