Plexiglass nel carcere di Cosenza, la Garante Russo: «Istituzioni alla ricerca di una soluzione»

verifiche in corso

COSENZA La Garante regionale dei diritti dei detenuti, l’avvocato Giovanna Francesca Russo, è intervenuta nel corso della riunione del Coordinamento Regionale Aiga Calabria, organizzata dalla Sezione Aiga di Cosenza e tenutasi oggi, 30 maggio, nel Palazzo della Provincia di Cosenza, alla presenza degli organizzatori dell’evento, il presidente nazionale Aiga, l’avvocato Luigi Bartolomeo Terzo, la coordinatrice regionale Aiga, l’avvocato Giovanna Zampogna, il presidente della sezione Aiga di Cosenza, l’avvocato Giuliano Arabia e da tutti i rappresentanti degli Organismi nazionali e regionali costituiti in seno all’Aiga.

Numerosi gli interventi istituzionali, tra cui quello della Garante regionale che, da remoto, in risposta all’intervento tenuto nella stessa sede dal Presidente della Camera penale di Cosenza, l’avvocato Roberto Le Pera, che ha continuato a denunciare pubblicamente “la tortura dei plexiglass nel carcere cosentino, che soffocano i detenuti ammassati in spazi angusti”, ha ripreso la parola rappresentando che, proprio in queste ore, è in corso una intensa attività, tra la stessa Garante e il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, volta alla verifica della sussistenza delle condizioni per la immediata rimozione dei plexiglass.

Nel corso del Coordinamento regionale dell’Aiga Calabria, a cui hanno partecipato con indirizzi di saluto, il Presidente del COA di Cosenza, l’avv. Claudio De Luca, la Coordinatrice della Consulta delle Associazioni forensi, l’avv. Ornella Nucci, è stato insignito, quale socio d’onore, per il riconoscimento di alti meriti culturali e sociali, Francesco Claudio Messina, già Giudice di Pace di Cosenza. Targa d’onore è stata consegnata all’avv. Valerio Zicaro, già Tesoriere nazionale Aiga, quale riconoscimento per il lodevole contributo e impegno al servizio della giovane avvocatura.

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