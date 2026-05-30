Tropea, l’appello di Russell Crowe al neosindaco: «Organizziamo un concerto gratuito in piazza» – VIDEO

la star internazionale

TROPEA «Ciao Giovanni. Congratulazioni per la tua vittoria elettorale. La mia prima visita a Tropea fu nel 1992. Fammi portare la mia band, gli Indoor Garden Party a Tropea per un concerto in piazza, senza biglietto, per tutti. Abbiamo suonato al Colosseo, a Pompei, a Piazza del Campo a Siena, Varese, Piacenza, Udine, Ladispoli, La Spezia, Taranto, Noto, dappertutto. Adesso è arrivato il momento di suonare a Tropea. Chiamami». A dirlo in un video è Russell Crowe, la star e premio Oscar con la straordinaria interpretazione nel film “Il Gladiatore”, il colossal diretto da Ridley Scott nel 200′. complimentandosi con il sindaco appena rieletto Giovanni Macrì. L’attore e cantante era già in passato stato nella Perla del Tirreno, pubblicando sui social un selfie pieno di complimenti alla città.

I complimenti del coreografo di Kill Bill

Non è l’unica “celebrità” a complimentarsi con il neoeletto Macrì. Tra questi anche il giapponese Tetsuro Shimaguchi, il famoso coreografo delle scene di combattimento che vediamo nella famosa scena degli 88 folli nel film di Quentin Tarantino KILL BILL Vol. 1 (apparso in quella sequenza come MIKI), apparso negli ultimi mesi ad allenare il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton, alla vigilia del Gran Premio del Giappone, che sulla sua pagina social si è congratulato con il suo caro amico Nino Macrì. «Non vedo l’ora – ha postato il maestro di Kill Bill – in cui potremo riunirci di nuovo nella bellissima Tropea».

La festa di Macrì

Il video è stato mostrato dal sindaco al termine della “festa” post elezioni, in cui Macrì ha anche parlato della situazione trovata al comune e delle principali sfide. Nel ringraziare tutti per aver creduto e costruito, con stile e pacatezza dei toni, ogni giorno, una vittoria elettorale nella quale è stato determinante – ha detto – il voto d’opinione, Macrì si è soffermato in particolare sui giovani che ha definito la parte integrante del processo di crescita di questa città. Perché essi – ha sottolineato – «sono liberi, studiano, lavorano, hanno attività, non devono dire grazie a nessuno, ma devono difendere quello che abbiamo realizzato. Si sono auto coinvolti e mi hanno dato un’iniezione di energia formidabile».

«Il ritorno dell’Ora legale»

Dall’erogazione idrica al lungomare, dalla mensa scolastica all’erosione costiera fino al ripristino di ordine, sicurezza e decoro urbano su tutto il perimetro cittadino (Macrì lo ha ironicamente definito «il ritorno all’Ora Legale!»), quella che si annuncia dal prossimo lunedì 1 giugno, giornata nella quale è attesa l’ufficializzazione della nuova Giunta, saranno settimane e mesi intensi per il Primo Cittadino e la sua squadra amministrativa, per rimettere Tropea «nelle condizioni basilari ed ottimali, oggi compromesse, per iniziare a progettare ed a competere su scala globale, con visione e nuovi orizzonti di crescita, sia in termini elevazione e differenziazione dei target che di innalzamento della qualità della vita per tutti, a partire dei residenti».

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