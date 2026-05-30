Cavalli in fuga nella notte a Roma, tre agenti feriti

il bilancio

Due carabinieri e un poliziotto rimasti feriti: è questo il bilancio dell’incidente avvenuto prima delle prove del 2 giugno quando, probabilmente a causa di alcuni petardi, una trentina di cavalli sono fuggiti dall’area delle prove alle Terme di Caracalla e hanno ingaggiato una corsa al galoppo tra le auto lungo via Cristoforo Colombo. Feriti lievemente anche una quindicina di cavalli. I carabinieri di Roma Centro, insieme agli agenti della polizia locale di Roma Capitale, hanno avviato subito accertamenti e hanno avvertito la procura a cui verrà inviata un’informativa. Le ipotesi per cui si procede al momento sono di lesioni e accensione di fuochi non autorizzata. Secondo indiscrezioni, ora al centro di verifiche, a sparare un petardo potrebbe essere stato un agente della polizia locale.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato