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Cavalli in fuga nella notte a Roma, tre agenti feriti

A spaventare gli animali sono stati dei petardi

Pubblicato il: 30/05/2026 – 17:26
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Cavalli in fuga nella notte a Roma, tre agenti feriti
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Due carabinieri e un poliziotto rimasti feriti: è questo il bilancio dell’incidente avvenuto prima delle prove del 2 giugno quando, probabilmente a causa di alcuni petardi, una trentina di cavalli sono fuggiti dall’area delle prove alle Terme di Caracalla e hanno ingaggiato una corsa al galoppo tra le auto lungo via Cristoforo Colombo. Feriti lievemente anche una quindicina di cavalli. I carabinieri di Roma Centro, insieme agli agenti della polizia locale di Roma Capitale, hanno avviato subito accertamenti e hanno avvertito la procura a cui verrà inviata un’informativa. Le ipotesi per cui si procede al momento sono di lesioni e accensione di fuochi non autorizzata. Secondo indiscrezioni, ora al centro di verifiche, a sparare un petardo potrebbe essere stato un agente della polizia locale.

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