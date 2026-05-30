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l’omicidio

Colpisce con una bottiglia e uccide un clochard in pieno giorno

Fermato il presunto autore

Pubblicato il: 30/05/2026 – 14:29
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Colpisce con una bottiglia e uccide un clochard in pieno giorno
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Omicidio a Genova poco prima delle 10 del mattino ai giardini del museo Chiossone, in centro città. A dare l’allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. Sul posto i carabinieri che hanno individuato e fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Le telecamere di sicurezza del museo avrebbero ripreso parte della colluttazione. L’omicida avrebbe colpito la vittima a bottigliate ma gli accertamenti del nucleo investigativo dei carabinieri sono in corso. 

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