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l’omicidio
Colpisce con una bottiglia e uccide un clochard in pieno giorno
Fermato il presunto autore
Pubblicato il: 30/05/2026 – 14:29
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Omicidio a Genova poco prima delle 10 del mattino ai giardini del museo Chiossone, in centro città. A dare l’allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. Sul posto i carabinieri che hanno individuato e fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Le telecamere di sicurezza del museo avrebbero ripreso parte della colluttazione. L’omicida avrebbe colpito la vittima a bottigliate ma gli accertamenti del nucleo investigativo dei carabinieri sono in corso.
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