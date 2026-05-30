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Sclerosi multipla, la diagnosi precoce «è fondamentale per affrontare la malattia»

Lo afferma la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli nella Giornata Mondiale

Pubblicato il: 30/05/2026 – 12:23
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Sclerosi multipla, la diagnosi precoce «è fondamentale per affrontare la malattia»
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 «La diagnosi precoce e l’accesso tempestivo ai percorsi di cura e supporto sono fondamentali per affrontare la malattia e migliorare la qualità della vita delle persone». Lo scrive sui social la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, ricordando che oggi ricorre la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, «una patologia infiammatoria del sistema nervoso centrale che può insorgere a ogni età e che colpisce in particolare le donne». Questa giornata, aggiunge Locatelli, «rappresenta un’importante occasione per promuovere maggiore consapevolezza, vicinanza alle persone e alle famiglie e il sostegno alla ricerca. Grazie ad Aism-Associazione Italiana Sclerosi Multipla per l’impegno costante, per le iniziative organizzate in questi giorni e per il lavoro quotidiano svolto accanto alle persone con sclerosi multipla e alle loro famiglie». 

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