Fermato senza patente e con oltre un chilo di cocaina in auto, un arresto a Catanzaro

traffico di droga

CATANZARO La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato a Catanzaro un uomo, residente in questo capoluogo, che stava trasportando in un’auto noleggiata oltre 1,2 Kg di cocaina. Il mezzo è stato bloccato in viale Magna Grecia dagli equipaggi della Squadra Mobile, impegnati nell’ambito dei servizi finalizzati alla repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. La droga, confezionata in un panetto, è stata rinvenuta dai poliziotti all’interno del vano porta oggetti dello sportello dell’autovettura di cui l’uomo era alla guida senza essere in possesso della patente. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità giudiziaria competente, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.

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