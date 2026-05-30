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traffico di droga

Fermato senza patente e con oltre un chilo di cocaina in auto, un arresto a Catanzaro

La sostanza stupefacente era nascosta all’interno del vano porta oggetti dello sportello

Pubblicato il: 30/05/2026 – 11:45
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Fermato senza patente e con oltre un chilo di cocaina in auto, un arresto a Catanzaro
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CATANZARO La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato a Catanzaro un uomo, residente in questo capoluogo, che stava trasportando in un’auto noleggiata oltre 1,2 Kg di cocaina. Il mezzo è stato bloccato in viale Magna Grecia dagli equipaggi della Squadra Mobile, impegnati nell’ambito dei servizi finalizzati alla repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. La droga, confezionata in un panetto, è stata rinvenuta dai poliziotti all’interno del vano porta oggetti dello sportello dell’autovettura di cui l’uomo era alla guida senza essere in possesso della patente. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità giudiziaria competente, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.

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