L’ascesa delle sigarette elettroniche a nicotina zero: per chi sono?

Vantaggi e svantaggi dei liquidi per e-cig senza nicotina

Le sigarette elettroniche oggi sono spesso un argomento di discussione, soprattutto per quanto riguarda l’uso di liquidi con presenza di nicotina in percentuale più o meno bassa o addirittura assente, una scelta che a molti può apparire salutare e benefica. Si trovano sia nei negozi specializzati che nei tabacchini che vendono prodotti da svapo , ma per chi sono pensate queste puff a zero nicotina?

Quali sono gli ingredienti dei liquidi per sigaretta elettronica

Ricorrere alle sigarette elettroniche e usare liquidi senza nicotina può essere di aiuto a chi ha deciso di smettere di fumare, ma in realtà occorre valutare diversi aspetti di questi dispositivi per capire se e come il passaggio dalle sigarette tradizionali alle svapo rappresenti una scelta vantaggiosa.

In sostanza, le sigarette elettroniche simulano la combustione delle vere sigarette grazie ad un liquido contenuto nell’apposito serbatoio, che viene riscaldato per poter essere inalato sotto forma di vapore. In genere, gli ingredienti dei liquidi per e-cig sono glicole propilenico, glicerina vegetale, aromi, acqua e talvolta nicotina liquida in varie percentuali. Si tratta quindi di ingredienti che, di per sé, non comportano problemi alla salute: glicole e glicerina vengono usati anche come additivi alimentari e non dovrebbero avere effetti indesiderati anche se inalati. La nicotina, come abbiamo detto, può essere assente dai liquidi per e-cig, ma è vero che l’uso della sigaretta elettronica per molti è un’alternativa al fumo tradizionale, e proprio per questo la scelta ricade sui liquidi che ne contengono una certa quantità, sia pure bassa.

Perché usare liquidi senza nicotina

La nicotina è una sostanza stimolante del sistema nervoso, in grado di agire sui neurotrasmettitori e provocare una piacevole sensazione di energia e benessere. Nel corso del tempo, l’uso continuato della nicotina provoca però dipendenza e assuefazione, con conseguente necessità di aumentare sempre di più la dose. Inoltre, la nicotina provoca un aumento della pressione e della frequenza cardiaca, e può indurre seri problemi cardiovascolari, soprattutto a chi è già predisposto. Ciò significa che usare liquidi per sigaretta elettronica privi di nicotina è senza dubbio una scelta sicura e salutare, anche se, in generale, l’e-cig è considerata una valida alternativa alle sigarette indipendentemente dal fatto che si usino liquidi con nicotina o senza.

Le sigarette elettroniche sono davvero più sicure delle sigarette tradizionali?

La differenza sostanziale tra il fumo tradizionale e l’esperienza dello svapo è la combustione, peraltro responsabile della maggior parte dei danni provocati dal fumo, quali possono essere patologie polmonari e respiratorie anche gravi, comprese diverse forme di tumore. La combustione produce sostanze tossiche che favoriscono lo sviluppo di malattie spesso letali e, sotto questo aspetto, la sigaretta elettronica è considerata indubbiamente migliore proprio perché non comporta alcuna combustione interna. Ciò significa che, per quanto, usando liquidi contenenti nicotina possa sussistere il problema della dipendenza, l’assenza della combustione rende comunque la sigaretta elettronica più sicura e certamente meno dannosa per la salute. Studi e ricerche sono comunque tuttora in corso per valutare eventuali effetti a lungo termine relativi all’uso della sigaretta elettronica, per analizzare le sostanze presenti nel vapore e controllare sia lo stato di salute di chi utilizza normalmente questi dispositivi, sia i problemi di dipendenza e astinenza.

Possibili rischi correlati all’uso dei liquidi per sigaretta elettronica

Sebbene si possa scegliere un prodotto privo di nicotina, la formula dei liquidi per la sigaretta elettronica è costituita da sostanze chimiche, soprattutto per quanto riguarda gli aromi, di cui non si può ancora confermare totalmente l’assenza di probabili effetti collaterali. Scegliere prodotti di ottima qualità, provenienti da marchi noti e affidabili rappresenta indubbiamente una garanzia, poiché esiste una normativa ben precisa finalizzata a tutelare la salute dei consumatori. Il consiglio è quindi quello di acquistare i liquidi per e-cig solo presso un rivenditore di comprovata serietà e professionalità. In generale si può dire che, sebbene studi e ricerche siano ancora in corso, se comparate ai prodotti a base di tabacco, le sigarette elettroniche comportano certamente una notevole riduzione dei danni alla salute sia per i fumatori che per chi deve sottostare al fumo passivo. Ciò significa che utilizzando liquidi senza nicotina, oltre a ridurre il rischio dovuto alle sostanze liberate durante la combustione del tabacco, è possibile, con un po’ di volontà e determinazione, liberarsi dalla dipendenza verso questa sostanza, traendo ulteriori vantaggi per la salute.