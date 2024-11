“Xenia”, l’udienza in Cassazione per Mimmo Lucano rinviata al 12 febbraio

il processo

E’ stata rinviata al prossimo 12 febbraio l’udienza in Cassazione per il processo “Xenia” che doveva celebrarsi il 6 novembre e nel quale è imputato il parlamentare europeo di Avs e sindaco di Riace Mimmo Lucano. Il rinvio è dovuto all’adesione degli avvocati all’astensione indetta dall’Unione Camere Penali.

Davanti alla seconda sezione penale della Suprema Corte si discuterà il ricorso presentato dalla Procura generale di Reggio Calabria contro la sentenza della Corte d’Appello che, lo scorso mese di ottobre, ha ridotto da 13 anni e due mesi ad un anno e sei mesi di reclusione la condanna che era stata inflitta in primo grado dal Tribunale di Locri a Lucano per i presunti illeciti nella gestione dell’accoglienza dei migranti a Riace.

Nel processo di secondo grado, Lucano è stato assolto da tutti i reati per i quali era stato condannato in primo grado dal Tribunale, ad eccezione di un singolo episodio di presunto falso. Per la condanna che gli è stata comminata in appello, 18 mesi di reclusione con pena sospesa, gli avvocati Andrea Daqua e Giuliano Pisapia, suoi difensori, hanno presentato anche loro ricorso in Cassazione. Incentrato sulle intercettazioni giudicate inutilizzabili dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, il ricorso della Procura generale si riferisce agli episodi di truffa aggravata, abuso d’ufficio e un falso contestato all’europarlamentare.

