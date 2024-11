«Bene la celerità di Anas per i lavori sulla Ss 280. Ora la stessa prontezza per altre opere»

l’intervento

LAMEZIA TERME “Il tempestivo intervento sulla SS 280, rispetto ai tempi previsti inizialmente di 15gg, dimostra come anche in Calabria l’ANAS possa realmente essere in grado di compiere lavori di ripristino e di realizzazione di infrastrutture importanti con apprezzabile celerità. L’altro ieri, durante l’incontro a Catanzaro con l’ingegnere Caporaso, capo compartimento ANAS, il quale mi aveva rassicurato già in anteprima in un colloquio telefonico, subito dopo il nubifragio del 21 ottobre u.s., ho espresso il mio apprezzamento per la rapidità con cui è stata fronteggiata l’emergenza in atto. Durante il cordiale e positivo colloquio ho manifestato la piena disponibilità, unitamente a quella del gruppo regionale, ad ogni azione utile al fine di superare eventuali difficoltà per arrivare ad una celere realizzazione di importanti infrastrutture (SS 106, Trasversale delle Serre, etc.) che i calabresi attendono ormai da anni”. Lo afferma ijl consigliere regionale del Pd Raffaele Mammoliti.

