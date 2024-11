Investimento Baker Hughes a Vibo, la soddisfazione della Cisl Magna Grecia

il commento

VIBO VALENTIA «Apprendiamo con grande soddisfazione la notizia che Baker Hughes ha impegnato 26 milioni di euro per investimenti destinati allo stabilimento di Vibo Valentia. Un risultato importantissimo per il rafforzamento del tessuto industriale, frutto anche dell’efficacia dell’impegno della Regione perché non venissero del tutto sottratti allo sviluppo del territorio i 60 milioni inizialmente previsti dalla multinazionale per investimenti nell’area portuale di Corigliano-Rossano». E’ quanto afferma il segretario generale della CISL Magna Grecia di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia Daniele Gualtieri, che prosegue: «Accogliamo con grande favore la volontà di Baker Hughes di puntare sulla Calabria, non solo per il valore economico dell’investimento, che porterà all’espansione delle attività industriali nel sito con le conseguenti positive ricadute occupazionali, ma anche per l’attenzione rivolta al potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo. La costituzione di un Engineering Digital Hub presso il sito di Vibo Valentia rappresenta un’opportunità importante per la creazione di posti di lavoro qualificati e per la valorizzazione delle competenze dei giovani laureati calabresi. Questo risultato va nella direzione auspicata di costruire un contesto favorevole all’attrazione di investimenti, sul quale la Cisl è sempre disposto a fare la propria parte, per creare nuova occupazione stabile e di qualità di cui il nostro territorio ha vitale necessità».