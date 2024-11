Calabria Verde: droni e software per il monitoraggio forestale

il progetto

Innovazione tecnologica e sostenibilità: Azienda Calabria Verde lancia un progetto sperimentale con droni e software avanzati per il monitoraggio forestale.

Droni di ultimissima generazione, a nuove tecnologie informatiche, per censire e monitorare il demanio forestale regionale. È un’attività sperimentale quella avviata da Azienda Calabria Verde, con l’impiego di moderne tecnologie e sofisticati software su una porzione rappresentativa di bosco di latifoglie e conifere nel comune di Zagarise, in località “Carrozzino”.

«L’obiettivo – spiega il direttore generale Giuseppe Oliva – è migliorare le conoscenze sul patrimonio boschivo ed implementare le informazioni utili alla redazione dei Piani di Gestione Forestali».

L’impiego delle più moderne tecnologie per i rilievi in bosco consente, infatti, di disporre di informazioni dettagliate sui volumi legnosi disponibili, e nello stesso tempo stimare e controllare le superfici, e di campionare un numero elevatissimo di specie legnose. Attività che permettono di avere dati più rappresentativi rispetto alle metodologie tradizionali, velocizzando le fasi necessarie per la redazione dei Piani di Gestione Forestali.

«Tra gli obiettivi prioritari di Azienda Calabria Verde – conclude Oliva – rientra la gestione produttiva e sostenibile del territorio forestale amministrato, esteso circa 60mila ettari sulle cinque province calabresi. Un patrimonio inestimabile da gestire con consapevolezza, anche favorendo l’operatività e la qualificazione del personale impiegato». (redazione@corrierecal.it)

