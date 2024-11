“Itinerante” per toccare “ogni area della Calabria”: Forza Italia entra in modalità elettorale

il punto

CATANZARO Stare sul pezzo, marcare il territorio, e preparare la corsa ai prossimi obiettivi elettorali, le Regionali sicuramente ma non solo, perché già nel 2025 si vota in città importanti della Calabria, da Lamezia a Reggio passando per Crotone. Forza Italia accende il motore iniziando a scendere in campo con tutta l’artiglieria (pesante) di cui dispone e che ha come punta avanzata il presidente della Regione Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale azzurro. Il dato politiche delle ultime ore è il via a una campagna-iniziativa «itinerante» che gli azzurri calabresi lanceranno domani in una conferenza stampa a Lamezia Terme con tutto lo “stato maggiore” del partito, a cominciare dal coordinatore regionale e vicecapogruppo alla Camera Francesco Cannizzaro. Un appuntamento al quale fonti interne ai Fi non escludono possa partecipare lo stesso governatore e che comunque si pone l’obiettivo di attuare una serie di iniziative sul territorio organizzate «per le settimane a seguire…, andando a toccare ogni area della regione», si legge nella nota di presentazione del Coordinamento regionale di Forza Italia, oltre che lanciare un messaggio “urbi et orbi”. Uno step che molti analisti in queste ore mettono in collegamento quanto avvenuto non più tardi di due settimane fa dal palco di Reggio Calabria, con Occhiuto che ha annunciato la sua volontà di ricandidarsi alla guida della Regione, un “gioco d’anticipo” che infatti ha spiazzato tutti, in primo luogo gli alleati di Fratelli d’Italia e della Lega, che sono molto silenziosi e che – osserva più di un addetto ai lavori – rispetto agli azzurri oggettivamente scontano una velocità di esecuzione e un passo sicuramente inferiori e in genere devono rincorrere un partito che a livello regionale va come un treno. Sicuramente da qui alle Regionali c’è ancora parecchia strada da fare ma intanto Forza Italia sembra dare l’idea di volersi portare avanti con il lavoro e occupare la scena politica da protagonista, preparando il terreno senza lasciare nulla al caso: del resto, si vocifera già delle prime trattative per comporre le liste delle Regionali, mentre intanto si piazzano delle caselle in “posti chiave” del sottogoverno com’è avvenuto con la presidenza di Arrical, assegnata al vicesegretario regionale di Fi Sergio Ferrari, o della neonata e strategica Agenzia per le aree industriali e l’attrazione degli investimenti, guidata dall’ex sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, dirigente di spicco del partito calabrese). E sondando i territori, in alcuni dei quali si voterà anche per le Amministrative. E la campagna itinerante è anche un modo per marcare la presenza. (a. cant.)

