La squadra femminile della bocciofila catanzarese campione d’Italia

le magnifiche sei

CATANZARO I colori giallorossi sul tetto d’Italia grazie alla squadra femminile della Bocciofila catanzarese che ha conquistato il titolo di Campione nazionale di società per la specialità raffa. Un risultato frutto della vittoria alle Final Four, disputate a Teramo, e che ha visto le atlete guidate da mister Perricelli battere in finale la squadra di Cortone di Arezzo grazie ad un tiro di vantaggio alla lotteria dei pallini. Una cavalcata che era partita dopo aver superato la RSport di Messina, agli ottavi di finale, e Città di Policoro ai quarti, prima della semifinale vinta a discapito della squadra di Oristano.

L’importante successo è stato elogiato anche dall’assessore comunale allo Sport, Antonio Battaglia: «Ancora una volta i colori e il nome di Catanzaro vengono celebrati a livello nazionale grazie al team femminile della Bocciofila catanzarese, allenato con passione e tenacia dal tecnico Antonio Perricelli, che è riuscito ad avere la meglio sulle concorrenti mostrando grandi qualità agonistiche», ha commentato l’assessore. «A tutte le atlete rivolgo quindi i più sinceri complimenti per il traguardo raggiunto, con l’auspicio che ne possano arrivare tanti altri, portando sempre in alto il nome di Catanzaro».

La squadra, capitanata da Linda D’Andrea, era composta dalle atlete Antonella Germanò, Assunta Lacroce, Angela Perricelli, Serena Rotundo, Michaela Mihai e Valeria Palaia.