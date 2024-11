Giunta delle elezioni della Camera sul “caso Calabria”

l’attesa

ROMA E’ in corso la seduta della Giunta delle elezioni della Camera, chiamata a decidere sul ricorso presentato da M5s, in merito al riconteggio delle schede del collegio uninominale di Cosenza, che ha consentito ad Andrea Gentile di Forza Italia di essere eletto al posto di Elisa Scutellà per i 5 stelle. I 5 stelle chiedono ora, dopo il riconteggio delle schede bianche e di quelle nulle già avvenuto in occasione del ricorso presentato dall’azzurro, di esaminare anche un campione di schede considerate valide durante lo scrutinio nel 2022.

