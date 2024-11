Seggio della Camera conteso in Calabria, tutto rinviato a martedì prossimo

lo scontro

ROMA Tutto rinviato a martedì prossimo sul caso del seggio conteso in Calabria, inizialmente attribuito al Movimento Cinquestelle e, dopo il riconteggio dei voti, attribuito all’esponente di Forza Italia Andrea Gentile. Ieri sera la giunta per le elezioni della Camera si è riunita, su richiesta del gruppo M5s, e ha discusso per un paio di ore con vari interventi. Poi la decisione di rinviare la discussione a una nuova seduta prevista per martedì prossimo per fare ulteriori approfondimenti. Ieri in aula la M5s Laura Orrico ha chiesto un’informativa urgente del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sulle “anomalie” emerse durante il riconteggio delle schede in virtù del quale, come sostenuto dai Cinquestelle, il 10% delle schede bianche si è rivelato votato a favore del candidato azzurro e una parte delle schede nulle sono diventate valide e hanno portato voti a Gentile. I Cinquestelle hanno avanzato la richiesta di riesaminare le schede ritenute valide due anni fa, scegliendo un campione del 5%. Richiesta che sarà esaminata e messa ai voti martedì prossimo. (Askanews)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato