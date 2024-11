“Artisti in corsia” taglia il traguardo della settima edizione

l’evento

CATANZARO Il 14 dicembre 2024, alle ore 20.30, il Teatro Politeama di Catanzaro ospiterà la VII edizione di “Artisti in corsia”, la manifestazione di beneficenza che da sette anni realizza i sogni dei piccoli pazienti del reparto di Pediatria e della Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco”. Un evento unico che trasforma la speranza e la solidarietà in un palco di emozioni, dove i veri protagonisti sono i bambini e il personale sanitario, che questa volta scenderanno in scena per condividere la passione per la musica, il teatro e la danza. La serata, che promette di emozionare il pubblico, vedrà la partecipazione speciale di Gennaro Calabrese, direttamente da “Made in Sud”, che con il suo talento comico regalerà momenti di grande divertimento, e del cantante Enzo Principe oltre la partecipazione del Conservatorio di Musica P.I. Tchaikovsky. Un’occasione imperdibile per vivere un evento di arte e solidarietà, che, oltre a intrattenere, ha come obiettivo il sostegno a un progetto che da anni regala un sorriso ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria e della Oncoematologia Pediatrica. Tutto il ricavato della serata andrà a favore del progetto “We Will Make Your Dream Come True”, un’iniziativa che permette di realizzare i sogni di tanti bambini che ogni giorno combattono contro la malattia. Un’ulteriore dimostrazione di quanto l’arte possa diventare una medicina per lo spirito, donando forza e speranza ai piccoli pazienti, e ai loro familiari. L’evento è organizzato dall’associazione Acsa&Ste Onlus, presieduta da Giuseppe Raiola, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria e direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco”, e dalla dottoressa Maria Concetta Galati, direttore di Oncoematologia Pediatrica e del Dipartimento Onco-ematologico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco”, in collaborazione con il Lions Club Catanzaro Host presieduto da Pietro Maglio e il supporto del commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, dottoressa Simona Carbone. Giuseppe Raiola, presidente di Acsa&Ste Onlus, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “In questi sette anni abbiamo avuto il privilegio di realizzare i sogni di tanti bambini che, con straordinaria forza e coraggio, affrontano le sfide quotidiane legate alla malattia. Il nostro obiettivo non è solo quello di offrire supporto ai piccoli pazienti del Reparto di Pediatria e della Oncoematologia Pediatrica, ma di ricordare a tutti noi quanto sia fondamentale il potere curativo della speranza e della gioia, che spesso possono arrivare proprio dall’arte, dalla musica, dalla danza. Non si tratta semplicemente di uno spettacolo di beneficenza, ma di un’occasione per creare una rete di solidarietà: un atto rivoluzionario che parla del potere curativo della speranza, che si esprime attraverso un sorriso, e dell’importanza di donare per donarsi”. Per acquistare il biglietto basta cliccare qui: https://encr.pw/NhiWp

