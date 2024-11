Morte Ilaria Mirabelli, oggi gli esami irripetibili dei Ris di Messina

ultimo step

COSENZA Questa mattina, si svolgeranno nuovi esami irripetibili dei Ris di Messina, poi occorrerà solo attendere le determinazioni della procura di Cosenza – a seguito del deposito delle consulenze – per avere dettagli certi su quanto accaduto lo scorso 25 agosto in Sila e far luce sulla morte di Ilaria Mirabelli. La 38enne cosentina, deceduta sul colpo, viaggiava in auto insieme al compagno, di 44 anni, Mario Molinari. Quest’ultimo ha riportato lievi ferite, ed è indagato dalla procura con l’accusa di omicidio stradale.

Il nodo ancora irrisolto riguarda chi dei due fosse al volante al momento del tragico impatto: Molinari ha sempre sostenuto di essere passeggero mentre la famiglia di Mirabelli ha sollecitato indagini e rilievi perché convinta dell’esatto contrario. L’esame dei Ris si concentrerà su un capello e sull’analisi di alcune tracce ematiche rinvenute e isolate. E’ un ulteriore step nelle indagini in corso che segue l’analisi degli smartphone della coppia, le dichiarazioni rese da alcuni testimoni (ne abbiamo parlato qui), l’esecuzione di un accertamento tecnico irripetibile sulla Volkswagen Up sulla quale viaggiavano Mario Molinari e Ilaria Mirabelli. Il corpo senza vita della 38enne è stato rinvenuto a 22,5 metri di distanza dall’auto finita in un terreno dopo l’incidente. Lo scorso 9 ottobre, invece, la sorella della vittima è stata protagonista di un ulteriore esame tecnico irripetibile disposto dalla procura di Cosenza. Nell’esame eseguito alla presenza di Fausto Carelli Basile, il perito della procura di Cosenza incaricato dell’esame della vettura, Alessia Mirabelli è salita a bordo della Volkswagen Up per verificare la compatibilità della posizione del sedile del lato guida con il fisico della vittima. Le sorelle hanno il medesimo fisico. Non resta che attendere l’esito dei rilievi e le decisioni sulle consulenze depositate. Ieri, la mamma di Ilaria Mirabelli ha inviato una lettera alla nostra redazione nel giorno del compleanno della 38enne (leggi qui). (f.benincasa@corrierecal.it)

