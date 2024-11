Odissea sull’autostrada del Mediterraneo: due incidenti nel Cosentino e nel Vibonese – VIDEO e FOTO

il fatto

COSENZA Incidente stradale sull’A2 del Mediterraneo nel tratto tra Sant’Onofrio e Pizzo: a essere coinvolto un mezzo pesante. Sul posto sono subito arrivati un’ambulanza del 118, personale dell’Anas e la polizia stradale per i rilievi. L’incidente ha inevitabilmente provocato code e rallentamenti perché la carreggiata nella quale si è verificato il sinistro è bloccata dai soccorsi. Un altro incidente stradale si sarebbe verificato nel tratto di Altilia e avrebbe coinvolto due tir provocando – a quanto risulta da una prima sommaria ricostruzione – tre feriti, uno dei quali estratto dalle lamiere del mezzo: in questo caso sono intervenuti personale Anas e i vigili del fuoco, registrate code per 20 minuti. (Le foto e il video si riferiscono all’incidente sull’A2 ad Altilia)





