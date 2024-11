“Omnibus” e nuova Agenzia per l’energia: la maggioranza rispetta il cronoprogramma

palazzo campanella

REGGIO CALABRIA La maggioranza di centrodestra rispetta il cronoprogramma stabilito in vista della prossima seduta del Consiglio regionale, in programma il 20 novembre. La seconda Commissione Bilancio di Palazzo Campanella, presieduta da Antonio Montuoro (FdI), ha infatti approvato a maggioranza, con l’astensione del Pd espressa dal consigliere Giovanni Muraca, i due punti all’ordine del giorno della seduta odierna, vale a dire l’ultima “Omnibus” e la proposta di legge che istituisce l’Agenzia regionale per l’Energia, nuovo ente in house della Rergione: i due provvedimenti saranno all’odg mercoledì in aula. La “Omnibus”, l’ennesima di questo scorcio di legislatura regionale, contiene al solito nome su argomenti di vario genere: tra queste, una norma in tema di sostegno alle Asp sciolte per infiltrazioni mafiose, una norma che assegna all’Aterp la competenza in tema di housing sociale, una norma per il trasferimento del personale Corap alla Sorical, una norma per favorire il reclutamento di personale da parte di Azienda Zero. Quanto all’Agenzia per l’Energia, la proposta di legge, ispirata dai consiglieri regionali di Azione, era rimasta in stand by per settimane per la mancanza di copertura finanziaria: in sede di esame in seconda Commissione è emersa una relazione finanziaria ancora non esaustiva ma uno dei consiglieri regionali proponenti, Francesco De Nisi, di Azione, ha specificato che si sta lavorando a integrarla. Secondo quanto ai apprende da fonti del centrodestra, nella seduta del 20 novembre dovrebbe essere portata in aula nuovamente anche la proposta di legge, promossa da Fratelli d’Italia, che istituisce la “ReDigit Spa”, la nuova società in house della Regione per il digitale e l’informatica, già arrivata in aula mesi fa ma non approvata per la mancanza di numero legale (è richiesta la maggioranza qualificata). (a. cant.)

