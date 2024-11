Ora è ufficiale, Pergolizzi saluta la Reggina per «gravi motivi familiari». Ritorna Trocini

cambio in panchina

REGGIO CALABRIA Ora è ufficiale, Rosario Pergolizzi non è più l’allenatore della Reggina. La notizia era nell’aria e pochi minuti fa è arrivata l’annuncio del club amaranto. «L’As Reggina 1914 – riporta la nota del club – comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale con il tecnico Rosario Pergolizzi. Gravi motivi familiari, hanno costretto il tecnico Rosario Pergolizzi a recarsi d’urgenza nella propria regione di residenza. In questa fase delicata della propria vita, con l’augurio che tutto possa essere risolto nel più breve tempo possibile, società, squadra e collaboratori sono vicini a Rosario e alla sua famiglia. A Rosario, che sarà sempre di casa nel club amaranto, un vivo ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto in questi mesi con passione e abnegazione. Nelle prossime ore sarà comunicato il nome del nuovo allenatore. Al suo posto, come anticipato, è stato richiamato Brunello Trocini, ecco la nota: «L’As Reggina 1914 comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Bruno Trocini. Per Trocini è un ritorno nel club amaranto per aver guidato la prima squadra nella scorsa stagione raggiungendo la finale play off. Il neo tecnico amaranto guiderà l’allenamento odierno. Il ruolo di allenatore in seconda è stato affidato a Maximiliano Ginobili. Bruno Trocini incontrerà la stampa oggi, giovedì 14 novembre, alle ore 17.30 presso la sala stampa del Centro Sportivo Sant’Agata».

La foto apparsa sul sito della Reggina

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato