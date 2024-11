Pedà: incrementare le fermate del Frecciarossa a Gioia Tauro e decidere in fretta sul futuro delle Taurensi

trasporti

REGGIO CALABRIA Giuseppe Pedà, già presidente di Fdc e consigliere regionale, scrive al neo assessore ai Trasporti, Gianluca Gallo, chiedendo un intervento su Trenitalia per incrementare le fermate del Freccia Rossa a Gioia Tauro, fermate che, a parere di Pedà, “non devono essere alternative a quelle di Rosarno, che serve soprattutto utenza della ionica, ma devono colmare il disagio dell’utenza di Comuni popolosi, come Palmi e Gioia Tauro, oltre a Seminara Melicucca’ e quelli pre-aspromontani. Trenitalia ha già due treni Av in partenza e due in arrivo, quindi ha sperimentato la valenza della Stazione di Gioia Tauro rinnovata da poco, che, con il bacino di utenza a disposizione, potrebbe incrementare in maniera importante anche la domanda di trasporto ferrato, portando maggiori ricavi per il vettore di Stato”. Altro punto nevralgico per il trasporto pubblico della Piana s- secondo Pedà – “sono le linee Taurensi, ormai sospese da quindici anni; nel mese di febbraio di quest’anno, a seguito di una levata di scudi verso un ‘ipotetica sostituzione della Linea con una pista ciclabile, sollevata da tanti cittadini e comitati di appassionati, compreso il sottoscritto, il presidente della Regione si è espresso in maniera positiva, durante la trasmissione di Lino Polimeni, per la realizzazione di una moderna metropolitana di superficie sul vecchio tracciato delle Taurensi. Metropolitana economica: comporterebbe la metà di costi esercizio delle vecchie Taurensi, ecosostenibile e, soprattutto, toglierebbe tanto gommato dalle strade pianigiane, assicurando un trasporto Green e affidabile ai numerosi utenti, garantendo un collegamento col costruendo Nuovo Ospedale della Piana. Ecco perché serve un intervento urgente per pianificare progettazione e reperire le risorse necessarie”.

