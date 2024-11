Disco rosso per la Tonno Callipo, netto ko contro Papiro

volley serie b

FIUMEFREDDO Disco rosso per la Tonno Callipo che trova a Fiumefreddo una giornata completamente no. Il netto 3-0 subìto dagli indiavolati catanesi del Papiro fa riaprire gli occhi all’intero gruppo giallorosso, forse esaltatosi troppo dopo le buone affermazioni interne con Bronte e Palermo. Invece la trasferta a Fiumefreddo deve servire da monito per il futuro: bisogna lottare sempre fin dai primi palloni e contro ogni avversario. Solo mostrando sempre la voglia, la caparbietà e la voglia di sacrificarsi potranno ottenersi i risultati voluti. Invece le percentuali difficilmente mentono: ne prendiamo due a mo’ di esempio, le ben 19 battute sbagliate. Troppe per chi vuole togliersi subito dalle sabbie mobili e, solo dopo – si badi bene – aver raggiunto la salvezza, fare altri tipi di discorsi, più ambiziosi per intendersi. Ed il 35% in attacco, chiaro sintomo che è mancato chi mettesse palla a terra. Prima dunque, c’è da conquistarsi la pagnotta, ovvero tradotto c’è da lottare col sangue agli occhi per mettere quanti più punti in cascina. È quanto, riteniamo, lo staff tecnico con coach Piccioni ed il suo vice Maragò, stanno predicando in settimana al rinnovato gruppo di quest’anno fin dal 2 settembre scorso. E lo spiegherà bene di sèguito proprio l’allenatore della Tonno Callipo.

Poca storia nei tre set che Fiumefreddo si è aggiudicati in un’ora e 22 minuti. Nel primo vantaggi 8-7, 16-10 e 21-17, con l’ex Nicotra top scorer con 17 punti. Idem nel secondo parziale: 8-4, 16-12 e 21-17, risultati quasi identici nel terzo set. Insomma una giornata no per i giallorossi, ma è proprio da queste giornate negative che bisogna trarre i giusti insegnamenti. Sabato si ritorna in casa con la Tonno Callipo, 5 punti in classifica, che ospiterà la Ciclope Bronte.

Il tabellino

PAPIRO FIUMEFREDDO CT – TONNO CALLIPO VV 3-0

(25-18, 25-20, 25-21)

PAPIRO: Basilicò 6, Nicolosi 4, Speziale 9, Testa 5, Nicotra 17, Calabrese 6, Gulisano (L), Casella. Ne: Fisichella, Messina, Reale, Lombardo (L), La Rosa. All. Frinzi Russo

TONNO CALLIPO: Bisotto 1, Mariano 9, Saragò 8, Borgesi 6, Mille 2, Pisani 3, Cugliari (L). Tassone 3, Auguliaro, Grande, Zangari. Ne: Saturnino. All. Piccioni

ARBITRI: Lunardi e Mantegna.

NOTE: durata set 25’, 28’, 29’: totale 1ora e 22 minuti. Papiro: ace 7, bs 7, muri 7, errori 20; Vibo: ace 3, bs 19, muri 8, errori 28.

