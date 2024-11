La Francia ne fa tre all’Italia, Azzurri secondi nel girone

NATIONS LEAGUE

MILANO L’Italia di Luciano Spalletti cade a San Siro 3-1 contro la Francia e cede il primo posto nel gruppo A2 di Nations League ai blues. Italia e Francia chiudono entrambe a 13 punti ma la nazionale transalpina passa da prima ai quarti di finale, grazie ad una migliore differenza reti generale. Transalpini subito in vantaggio al 2′, come era avvenuto anche all’andata, questa volta con l’ex Juve Rabiot con un preciso colpo di testa. La reazione azzurra tarda ad arrivare e la Francia raddoppia al 33′ con una perfetta punizione a giro di Digne che colpisce l’incrocio e finisce sulla schiena di Vicario prima di terminare in porta per il 2-0. L’Italia reagisce e al 35′ Cambiaso chiude al meglio una perfetta azione di Dimarco sulla corsia opposta per l’1-2. La sconfitta con un solo gol di scarto basterebbe all’Italia per chiudere in vetta ma al 65′ è ancora Rabiot, sempre di testa, a portare i Blues sul 3-1. Spalletti cambia l’attacco inserendo Kean, Raspadori e Maldini ma non riesce a segnare e ora rischia di pescare un avversario più pericoloso nei quarti.

Il tabellino

ITALIA (3-5-1-1): Vicario 5.5; Di Lorenzo 5.5, Buongiorno 5, Bastoni 5.5; Cambiaso 6.5 (33° st Maldini 5.5), Frattesi 5.5 (22’st Raspadori 5.5), Locatelli 5.5 (22’st Rovella 6), Tonali 6, Dimarco 6 (38’st Udogie sv); Barella 5.5, Retegui 5 (22’st Kean 6). In panchina: Donnarumma, Meret, Savona, Gatti, Okoli, Comuzzo, Pisilli. Allenatore: Spalletti 5.5.

FRANCIA (4-3-1-2): Maignan 6; Koundé 6 (37’st Pavard 6), Konaté 6.5, Saliba 6.5, Digne 7; Guendouzi 6.5, Koné 6.5, Rabiot 7.5; Nkunku 5.5; Thuram 5 (33’st Barcola 5.5), Kolo Muani 5. In panchina: Samba, Chevalier, Upamecano, Olise, Coman, Zaire-Emery, Theo Hernandez. Allenatore: Deschamps 6.5.

ARBITRO: Vincic (Slo) 6.

RETI: 2’pt, Rabiot, 33’pt aut. Vicario, 35’pt Cambiaso, 20° st Rabiot

NOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori presenti: 68.158. Incasso: 1.652.799 di euro (record per una partita dell’Italia). Ammoniti: Frattesi, Kolo Muani, Guendouzi. Angoli: 3-3. Recupero: 1′, 4′.

